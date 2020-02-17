Военные США испытали баллистическую ракету Trident II. Она способна нести ядерный боезаряд

Военно-морские силы (ВМС) США испытали баллистическую ракету Trident II (D5LE) недалеко от Сан-Диего. Пуск проходил без боевой части снаряда с подлодки.

Как сообщили на сайте ВМС США, испытания ракеты проводили в штате Калифорния. Военные запускали Trident II с подводной лодки USS Maine (SSBN-741) типа «Огайо».

«Сегодняшние испытания демонстрируют неизменную надежность наших средств ядерного сдерживания на море, что стало возможным благодаря нашим морякам, гражданским лицам и отраслевым партнерам, которые привносят в миссию опыт и преданность делу, не имеющие аналогов в любой другой стране», — отметил вице-адмирал Джонни Р. Вулф.

Он добавил, что эти же команды сейчас создают вооружение Trident следующего поколения. По словам военного, эти разработки расширят американские «средства сдерживания на море на следующие 40 лет».

Trident II были поставлены на вооружение в 1989 году. С тех пор было произведено 178 пусков этих снарядов. Trident II является сейчас единственной ракетой в Британии и США, которая может нести ядерный боезаряд. Предыдущие пуски баллистических ракет Trident II проходили в сентябре 2019 года с подводной лодки USS Nebraska.