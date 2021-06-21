Военные США испытали авианосец подводным взрывом

Бомбу весом более 18 тонн подорвали в Атлантическом океане американские военные. Так они проверили прочность авианосца «Джеральд Форд». Момент детонации снаряда экипаж военного корабля снял на видео.

«Вы когда-нибудь задумывались, как выглядит взрыв бомбы весом 40 тысяч фунтов с капитанского мостика авианосца?» — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как взрывная волна ударила о корабль, после чего в небо поднялся огромный водяной столб. Обрушившись обратно в океан, он сформировал огромные волны.

Военно-морской флот США опубликовал видео взрыва со стороны.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что детонация произошла в непосредственной близости от авианосца.

Издание Daily Star сообщило, что после взрыва геологическая служба США зафиксировала толчок магнитудой 3,9, но никаких последствий для побережья взрыв мощной бомбы не принес.

Военные отчитались, что «Джеральд Форд» выдержал испытания. Корабль оказался устойчивым к детонации подобных бомб. Отдельно во флоте отметили, что при подготовке взрыва они учли миграцию морских животных в этом районе океана. Ущерба окружающей среде детонация бомбы не нанесла.