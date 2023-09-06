Мир 06 сентября 2023, 18:13 Военные США и Румынии проведут совместные учения в Молдавии Минобороны Молдавии: Румыния и США проведут совместные учения unsplash.com

Читать 360tv в

Военные Румынии и США проведут совместные учения в Молдавии. Тренировки пройдут с 10 по 22 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны Молдавии.

В учениях примут участие около 500 американских, румынских и молдавских бойцов. В тренировках задействуют технические подразделения, легкое стрелковое оружие, а также артиллерийские подразделения Национальной армии.

Реклама

«Они (учения — прим. ред.) направлены на повышение оперативной совместимости армий участвующих стран», — говорится в сообщении.

Мероприятие проведут согласно плану подготовки армии Молдавии на 2023 год. Власти страны увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 миллиарда леев (89 миллионов долларов). Кроме того, США направили в Молдавию партию вооружения на сумму более трех миллионов долларов.

Соединенные Штаты также проведут совместные учения с Арменией «в рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях». Мероприятия пройдут с 11 по 20 сентября.