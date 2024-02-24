24 февраля 2024, 02:20
Военные США и НАТО пройдут парадом по Таллину
Военные США и НАТО пройдут по Таллину в День независимости Эстонии
Военные Великобритании, США и других государств НАТО пройдут парадом по Таллину в честь Дня независимости Эстонии. Об этом сообщило РИА «Новости».
Утром в Таллине поднимут флаг страны под древней башней «Длинный Герман», спикер парламента Лаури Хуссар будет выступать с речью. Помимо этого, зачитают манифест независимости Эстонской Республики. На мероприятие придут президент Алар Карис, премьер-министр Кая Каллас, представители правительства и депутаты.
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Также будет военный парад на площади Свободы, это станет главным событием праздника. В нем примут участие примерно 540 человек, эстонские военные пройдут по площади вместе с бойцами Североатлантического альянса, США, Франции, Исландии, Польши и Великобритании.
Ранее в эстонском Минобороны сообщили, что Литва, Латвия и Эстония построят линию обороны на восточной границе между Белоруссией и Россией. По словам главы ведомства Ханно Певкура, это станет тщательно продуманным проектом.
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