Мир 04 февраля 2024, 21:12 Военные США и Японии отработали секретные учения против Китая Kyodo: Китай впервые стал гипотетическим противником на учениях США и Японии U.S. Department of Defense

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Армия США и Силы самообороны Японии впервые включили Китай в список гипотетических противников Китай в рамках совместных учений под рабочим названием «Острое лезвие». Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Kyodo.

По словам собеседников журналистов, причиной стал рост опасений потенциального вторжения армии Китая на Тайвань.

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Журналисты выяснили, что совместные учения начались еще 1 февраля и продолжались четыре дня. Министерство обороны Японии наложило на сценарий учений гриф «совершенно секретно».

Результаты маневров внесут в план до конца этого года и окончательно отработают в учениях 2025 года, получивших название «Острый меч».

В ходе прошлых маневров потенциального врага никак не называли. Кроме того, участники использовали карты, которые отличались от реальной топографии реальных стран, чтобы избежать негативной реакции в случае утечки. Но в этот раз военные четко обозначили потенциального противника в виде Китая.

Это не первые совместные учения, которые США и Япония провели за последние дни. Военные корабли двух стран провели маневры к югу от острова Окинава с 29 января по 1 февраля. Экипажи отработали тактические навыки и оперативную совместимость морских сил стран-союзниц.