Военные спасли не менее 45 сирийцев с затонувшего у побережья Триполи судна

Военнослужащие ливанской армии продолжают поисково-спасательную операцию у побережья города Триполи в 90 километрах от Бейрута. Там затонуло судно с 60 сирийцами на борту.

Министр транспорта и общественных работ Ливии Али Хамия в своем Тwittеr сообщил, что на берег были доставлены 46 человек, в том числе женщины и дети. Им оказывается медицинская помощь. По словам министра, в настоящее время в Триполи работают бригады Ливанского общества Красного Креста.

«Спасение жизней после этого трагического происшествия требует мобилизации всех структур, участвующих в подобных спасательных операциях. Я нахожусь на постоянной связи со всеми сторонами, ведется поиск остальных пропавших», — написал министр.

AFP также приводит цитату министра.

«Сорок пять человек были спасены, а также (обнаружено) тело ребенка», — сообщил он.

По данным службы безопасности Ливана, ЧП произошло, когда сирийские беженцы, среди которых были женщины и дети, попытались нелегально добраться до побережья Кипра.