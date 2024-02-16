Мир 16 февраля 2024, 03:14 «Военные согласны». В Киеве заговорили о мире с Россией Политолог Фесенко: украинские военные хотят мира, но им мешает Зеленский РИА «Новости»

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Бойцы Вооруженных сил Украины гораздо больше хотят мира, чем политическое руководство страны во главе с Владимиром Зеленским. Такое мнение выразил украинский политолог Владимир Фесенко в интервью журналисту Александру Шелесту*.

Фесенко напомнил, что президент Владимир Зеленский отвергает даже саму идею мирных переговоров.

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«Однако некоторые источники говорят, что как раз военные, как люди, исполняющие приказ и испытавшие на себе всю тяжесть боевых действий, они гораздо быстрее согласятся на соглашение о прекращение огня», — заявил политолог.

В среду, 14 февраля, министр иностранных дел России заявил, что Россия готова к дипломатическому урегулированию украинского конфликта, но с учетом ее интересов, а также ситуации «на земле». При этом дипломат отметил, что у западных стран нет серьезных предложений, поэтому пока варианты переговоров «не просматриваются».

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.