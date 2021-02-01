Военные сняли полет российского Су-24 рядом с американским эсминцем «Дональд Кук»

ВМС Соединенных Штатов сняли на видео пролет российского бомбардировщика Су-24 на низкой высоте с борта своего эсминца «Дональд Кук». Это произошло в Черном море.

«ВМС США регулярно работают в Черном море в интересах НАТО, союзников и партнеров для обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Сегодня американский эсминец „Дональд Кук“ работает в международных водах в Черном море, а российский Су-24 совершает низкий проход около него», — говорится в сообщении командования ВМС США в Twitter.

Вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк» эсминец США «Дональд Кук» зашел в в акваторию Черного моря 23 января. В Минобороны России сообщили, что наши моряки отслеживали действия американского корабля. Спустя пять дней еще один ракетный эсминец ВМС Соединенных Штатов «Портер» вошел в акваторию Черного моря. Его заметили при прохождении пролива Босфор.