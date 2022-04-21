Военные следователи РФ показали последствия ударов ВСУ по больнице Мариуполя

Следственный комитет России опубликовал кадры, снятые в ходе обследования городской больницы Мариуполя. На видео — разрушенные здания и десятки тел мирных жителей.

Военные следователи установили, что ВСУ обстреливали из артиллерийского и другого вида оружия жилые дома, гражданскую инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения Мариуполя. Это делалось с целью устрашения мирного населения и дестабилизации органов власти ДНР. Следственный комитет РФ принимает меры по установлению лиц, причастных к этому преступлению.

Киевские власти сорвали гуманитарную операцию по эвакуации мирных жителей и военнослужащих с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Генерал Мизинцев сообщил, что по открытому коридору никто не вышел. Боевикам, наемникам и военным ВСУ не дали команды сложить оружие и сдаться. При этом националисты записали просьбу к лидерам Турции, США и Великобритании об эвакуации. Мизинцев заявил, что обращение «не по адресу», а собственное командование их бросило.