Мир 16 февраля 2023, 16:38 Военные склады в Европе опустели из-за конфликта на Украине FT: конфликт на Украине опустошил европейские арсеналы и склады U.S. Department of Defense

Читать 360tv в

Конфликт на Украине оставил европейцев без оружия и боеприпасов. В запасниках практически ничего не осталось, военные склады пусты, сообщила газета Financial Times.

«Год войны на Украине опустошил европейские арсеналы. Во многих столицах генералы информируют министров обороны о том, что почти ничего не осталось. Склады и свалки пусты», — уточнило издания.

Реклама

Газета указала, что на фоне такой ситуации у министров обороны стран НАТО «невеселые лица: нахмуренные брови и встревоженный взгляд». Военные чиновники задаются вопросом о том, как долго смогут оказывать помощь Украине.

Реклама

Конфликт на Украине оказал отрицательное влияние на плохо подготовленный оборонный сектор Европы. Европейские заводы едва успевают удовлетворить недельные потребности ВСУ. Сроки ожидания боеприпасов значительно затягиваются.

Ранее Германия признала провал Запада в поддержке Украины.