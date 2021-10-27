Военные силы Украины сообщили о потерях солдат из-за обстрелов в Донбассе

Военные Донецкой и Луганской народных республик, по словам украинцев, за последние сутки нарушили введенный режим перемирия в Донбассе примерно 13 раз. Из-за этого пострадали военнослужащие. Такое сообщение появилось на странице в Facebook Операции объединенных сил Украины.

Ведомство написало, что как минимум в шести из 13 случаев велись массовые обстрелы из оружия, запрещенного Минскими соглашениями вооружений. Так, согласно словам ООС, применили 122-миллиметровую артиллерию, противотанковый ракетный комплекс и различные гранатометы.

Авторы поста отметили, что один украинский солдат погиб под обстрелами, еще одного ранили. Сейчас его перевезли в больницу.

«В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один ранен. Воин находится в медучреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное», — написали представители сообщества.

Ранее стало известно, что украинские военные использовали беспилотник Bayraktar, действие которого они показали на видео в Facebook.