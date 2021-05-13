Военные Швеции заявили о готовности противостоять России

Депутаты Швеции увеличили финансирование армии страны на 7,9 миллиарда долларов. Средства направят на перевооружение армии, флота и авиации. В интервью изданию Dagens Nyheter командующий Военно-воздушными силами Карл-Йохан Эдстрем заявил, что Москва все чаще проводит крупные военные учения с использованием современных видов вооружений. Генерал заявил, что шведской армии нужно отрабатывать атаки по уязвимым местам потенциального противника.

Командующий сухопутными войсками Карл Энгельбректсон заявил, что армию нужно подготовить к необходимым действиям в стратегически важных районах страны. Кроме того, к учениям можно привлечь военных соседней Финляндии.

Он отметил, что новые учения можно провести на Готланде, шведском острове в Балтийском море.

Стокгольм не может оставаться в стороне от конфликта между Россией и НАТО, заявила командующая шведским флотом Эва Скуг Хаслум. «Наша задача — продумать план действий и быть готовыми», — подчеркнула она.

Официальный Стокгольм планирует и дальше увеличивать траты на содержание своей армии. К 2025 году сумму планируют увеличить почти до 11 миллионов долларов.

Как напомнило РИА «Новости», активизация активности войск из стран НАТО в последние годы усилилась около западных и южных границ. Иностранные военные проводят крупные учения, где потенциальным противником выступает Россия.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что подобные действия носят антироссийский характер. Он отмечал, что армия принимает все меры для защиты страны от внешней угрозы.