Сирийские военные взяли боевика, который был свидетелем подготовки «Белых касок» к провокации. Российский центр по примирению в Сирии распространил видео с его допросом.

Как сообщило РИА «Новости», Абу Хамза охранял склады в городе Кафер-Хамра. Он рассказал, что был свидетелем того, как «люди из гражданской обороны», то есть «Белые каски», взяли на складе коробки, фрагменты боеприпасов и оборудование для съемок.

«Я не знаю, что хранилось там. Какое-то время назад приехали (люди) на микроавтобусе и загрузили в него коробки с серыми емкостями и коробки с частями ракет и снарядов. Также взяли съемочное оборудование», — заявил Хамза.

После начала атак Хамза оказался на фронте в районе Рашидин-4. Это на юго-западе города Алеппо. Там он воевал за отряд «Джейш Осман». Мужчина не ориентировался в этой местности, поэтому во время отступления Абу заблудился и попал в плен.

Ранее руководитель российского центра по примирению Юрий Боренков заявил, что боевики и их сторонники из «Белых касок» готовят провокацию в Сирии с применением отравляющих веществ. Их цель — обвинить в случившемся сирийские власти. Местные жители и задержанные боевики сообщили, что «Белые каски» прибыли в населенные пункты провинции Алеппо и Идлиб под охраной боевиков из группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*. У них с собой были емкости, в которых, предположительно, находился газообразный хлор. Российский генерал отметил, что боевики оставляют отравляющие вещества на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-эш-Шугур и Серакаб (провинция Идлиб).

Руководитель сирийской сети по правам человека (штаб-квартира в Дамаске) Ахмад Казем позже заявил, что более 40 сотрудников «Белых касок» и несколько машин приехали в деревню Эйната в провинции Идлиб. Правозащитная сирийская организация еще 23 января говорила о том, что боевики хотят готовят провокацию с использованием химоружия, если правительственные силы начнут наступление.

Во вторник, 28 января, состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и его турецкого коллеги Реджипа Эрдогана по урегулированию ситуации в Ливии и Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.