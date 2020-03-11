Военные самолеты США сопроводили российские Ту-142 на Аляске. Видео

Истребители F-22 и F-18 ВВС США на протяжении четырех часов сопровождали два российских дальних противолодочных самолета Ту-142. Все происходило над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта на Аляске.

Это был плановый полет российский военных. Он отвечал Международным правилам использования воздушного пространства, написало РИА «Новости» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа. Ту-142 не пересекали территорию Канады и США. Полет продлился 12 часов. Американцы сопровождали военнослужащих РФ на некоторых участках маршрута. Видео полета опубликовало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Ранее NORAD заявило, что российский Ту-142 вошел в зону опознавания ПВО севернее Аляски. Лайнер оставался там на протяжении четырех часов. Все это время его сопровождали американские истребители. В NORAD отметили, что военный самолет РФ не входил в воздушное пространство Соединенных Штатов или Канады.

За последние несколько недель Ту-142 проводил еще несколько учебных операций. На прошлой неделе тренировки с бомбометанием прошли в Японском море, также военные летчики пролетели на Ту-142 над Северным Ледовитым океаном. Тогда они отрабатывали способность дозаправки в воздухе. В конце февраля учебные полеты этих лайнеров состоялись над нейтральными водами Норвежского и Баренцева морей.