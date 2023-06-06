Мир 06 июня 2023, 15:07 Военные самолеты Китая и России заметили недалеко от Южной Кореи Генштаб Южной Кореи сообщил о пролете 8 военных самолетов России и Китая в своей зоне ПВО Википедия

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В опознавательную зону противовоздушной обороны Южной Кореи без согласования с властями вошли военные самолеты России и Китая. В ответ Республика Корея подняла в воздух свои истребители, сообщили агентству Yonhap в Комитете начальников штабов Вооруженных сил страны.

Военные заметили четыре российских и столько же китайских военных самолетов еще до того, как они вошли в опознавательную зону ПВО. Страны не предупреждали о полетах и получали согласований. Ради предосторожности ВВС Южной Кореи подняли в небо истребители и приняли «меры тактического характера».

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Военные самолеты пробыли в зоне видимости ПВО с 11:52 до 13:49 (с 05:52 до 07:49 по московскому времени), не нарушая границ Южной Кореи, а затем улетели.

В Тайваньском проливе прошли учения военно-морских сил с участием ВМС разных стран. Канадский корабль HMCS Montreal снял резкий маневр китайского корабля перед носом американского эсминца.