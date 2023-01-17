Мир 17 января 2023, 07:19 Военные Румынии назвали найденный на побережье обломок российской ракеты безопасным ВМС Румынии назвали найденный у Черного моря обломок частью российской ЗРПК «Панцирь-С1» РИА «Новости»

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На берегу Черного моря в Румынии нашли обломок ракеты. Военные назвали его частью российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», которую прибило течение. Он безопасен, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на генштаб румынских ВМС.

Ракетный ускоритель нашли на побережье в уезде Констанца, саперы инспекции по чрезвычайным ситуациям «Добруджа» передали ее Минобороны Румынии. Специалисты узнали в нем трубку стартера зенитной ракеты типа 57E6 от российского комплекса «Панцирь-С1». Они предположили, что течение принесло обломок из зоны боевых действий. Военные объявили, что находка не представляет опасности, так как в ней нет никаких пиротехнических материалов.

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В ВМС отдельно отметили, что на их вооружении нет таких устройств. Военные предупредили жителей Румынии, что в ближайшее время на побережье могут попасть и другие такие обломки. Они попросили сообщать о каждой находке.

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Российские войска используют «Панцирь-С1» для противовоздушной обороны от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия. По данным «Рособоронэкспорта», этот зенитный ракетно-пушечный комплекс может сбивать до четырех целей одновременно на расстоянии до 20 километров и высоте до 15 километров.