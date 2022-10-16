Военные России и Сирии уничтожили организаторов теракта в Дамаске | 360°

Мир 16 октября 2022, 23:40 Поделиться Telegram

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Viber Военные России и Сирии уничтожили организаторов теракта в Дамаске Военные России и Сирии уничтожили 20 боевиков на юге республики Pxhere.com

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Российские и сирийские военные на юге республики уничтожили 20 боевиков. Среди ликвидированных были организаторы теракта с подрывом автобуса ВС САР.

Такое заявление во время брифинга сделал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

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«Российской группировкой во взаимодействии с подразделениями госбезопасности и вооруженных сил САР в населенном пункте Джасим провинции Дераа на юге Сирийской Арабской Республики проведена специальная операция по ликвидации боевиков ИГИЛ*», — привел ТАСС слова Егорова.

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Генерал-майор также уточнил, что боевики были причастны к совершению теракта с подрывом автобуса военных ВС САР в провинции Дамаск. Жертвами теракта стали 19 человек. Еще 22 человека получили ранения.

На северо-западе Сирии ВКС России нанесли удары по лагерю подготовки боевиков и пункту управления. Авиационные удары наносятся в целях противодействия международным террористическим организациям. По словам Егорова, ликвидированы до 100 радикалов.

* ИГИЛ / «Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.

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