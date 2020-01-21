Военные России и Сирии провели учения в порту Тартус

Совместные учения вооруженных сил Сирийской Арабской республики (САР) и России состоялись в сирийском порту Тартус. Их посвятили защите объектов международной морской экономической деятельности.

«К учению были привлечены более двух тысяч военнослужащих, семь надводных кораблей и катеров», — заявил руководитель совместного учения Александр Юлдашев. Его процитировал телеканал «Звезда».

Учения прошли с 18 по 20 января. Экипажи кораблей Военно-морских сил САР отработали поиск мин на подходе к порту Тартус, в это время воздушное пространство около берега прикрывали боевые расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК «Панцирь-С»).

Российско-сирийские подразделения подводных диверсионных сил и средств обезвредили подводную диверсионную группу гипотетических террористов. Также военная полиция РФ и сирийские подразделения отработали охранные и контрольно-досмотровые мероприятия.

В Тартусе расположена военно-морская база России. Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении базы в 2017 году. Время действия документа — 49 лет.

Ранее Минобороны РФ показало, как проходят учения зенитчиков и ракетчиков Центрального военного округа.