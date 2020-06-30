Военные РФ проголосовали в Сирии по поправкам к Конституции

Российские военнослужащие, которые сейчас находятся в Сирии, высказали свое мнение по поправкам к Конституции РФ. Голосование прошло сразу в нескольких местах.

В частности, на российской авиабазе Хмеймим, пункте материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус, а также в отделах Центра по примирению враждующих сторон и удаленных наблюдательных постах и местах дислокации военной полиции. Об этом сообщило РИА «Новости».

Все противоэпидемические меры в связи с коронавирусом соблюдались. Пункты голосования до прихода военных обрабатывались специалистами войск РХБ защиты. Голосующим мерили температуру, дезинфицировали руки и выдавали перчатки.

Гражданские выразили свое мнение относительно поправок в консульстве России в Латакии. Командование группировки Вооруженных сил РФ в Сирии, а также рядовые военные и гражданский персонал базы голосовали на авиабазе Хмеймим.

«Несмотря на то, что мы здесь вдалеке от дома и выполняем боевую задачу, я считаю, что каждый должен прийти, сделать свой выбор, и это долг каждого гражданина Российской Федерации вне зависимости от того, военнослужащий или гражданский», — заявил военнослужащий авиабазы Михаил Владимиров.

Еще один пункт разместили на аэродроме Метрас на севере Сирии. Там вотирование помогли организовать члены избирательной комиссии при посольстве РФ. На эту авиабазу они прилетели на вертолете

«Мы проводим голосование в труднодоступных местах, где каждый военнослужащий может принять участие в голосовании и отдать свой голос…», — рассказала представитель комиссии Елена Кулешова.

Она объяснила, что при посольстве РФ назначают членов участковой избирательной комиссии. Они и выезжали на участки.

Тем временем на территории России продолжается голосование. В Москве и Нижегородской области это можно сделать в режиме онлайн. Таким способом свое мнение высказали уже более одного миллиона человек.