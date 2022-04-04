Военные РФ предложили украинским силовикам в Мариуполе сложить оружие

Российские Вооруженные Силы предложили оставшимся в Мариуполе бойцам ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие в обмен на жизнь. С этой целью во вторник, 5 апреля, предполагается провести специальную гуманитарную операцию. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, его слова привело РИА «Новости».

«Учитывая тяжелейшую гуманитарную обстановку в отдельных контролируемых украинскими вооруженными формированиями районах Мариуполя <…> ВС России, исходя чисто из гуманных принципов, для спасения мирных жителей предлагают подразделениям ВСУ, батальонам территориальной обороны и иностранным наемникам с 06:00 5 апреля 2022 года прекратить боевые действия, сложить оружие и выйти по согласованному с украинской стороной маршруту в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории», — сказал Мизинцев.

Он также добавил, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни. Для практической реализации мероприятия разработан определенный алгоритм действий, согласно которому с 09:00 вторника между российской и украинской сторонами будет установлена непрерывная связь для взаимного обмена данными. Позднее, начиная с 09:30, стороны должны объявить «режим полной тишины», символизировать который будут поднятые по всей линии соприкосновения флаги — красный с российской стороны и белый с украинской.

«С 10:00 до 13:00 — выход всех без исключения украинских вооруженных подразделений и иностранных наемников, без какого-либо оружия и боеприпасов», — сказал Мизинцев.

Он также призвал Киев отдать вооруженным формированиям приказ о выходе из города. Аналогичный призыв Мизинцев направил и непосредственно оставшимся в Мариуполе украинским силовикам.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила, что с начала спецоперации в плен сдался 571 украинский военный.