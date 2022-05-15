Военные провокации со стороны Украины допустили в Белоруссии

Возможность военных провокаций со стороны Украины допустил первый заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король.

«Украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами. Все вооружены, все с боевым оружием, поэтому провокации могут быть любыми», — заявил Король в эфире телеканала СТВ.

По имеющимся данным, около границ страны на Овручском направлении развернуты станции контрбатарейной борьбы США. Об этом заявил представитель Минобороны Белоруссии.

На Ровенском направлении, по словам заместителя начальника генштаба ВС Белоруссии, сосредоточены порядка 10 тысяч украинских военных, на Овручском направлении — шесть тысяч, на Черниговском — 4,5 тысячи.

Представитель белорусского Минобороны отметил, что среди них есть и артиллерийские подразделения, «вооруженные самыми современными американскими средствами», и подразделения противовоздушной обороны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на этой неделе заявил, что проводимая Россией специальная операция многому научила республику. По словам белорусского лидера, он поручил главы Минобороны постараться извлечь урок из нынешней ситуации с точки зрения развития собственных вооруженных сил и их оснащения.