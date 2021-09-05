Гвинейские спецназовцы захотели устроить государственный переворот в стране. В районе президентского дворца в Конакри 5 сентября раздаются выстрелы. Об этом сообщило издание Jeune Afrique.

«С самого утра район президентского дворца стал зоной артобстрел. Это попытка государственного переворота, которой руководят представители спецназа», — говорится в сообщении журнала.

По данным Jeune Afrique, власть силовым методом захотели свергнуть руками элитного армейского подразделения, бойцы которого которое хорошо обучены и вооружены. Им командует полковник Мамади Думбуя из этнической группы малинке.

Журнал пишет, что глава государства Альфа Конде чувствует себя хорошо. Президент Гвинеи находится под усиленной охраной. Думбуя и его бойцы сейчас перестреливаются с солдатами президентской гвардии. На Конде нападали в 2011 году у него дома. Он пришел к власти в 2019 году, а 10 лет спустя его переизбрали на пост президента Гвинеи после принятия спорной поправки к Конституции.