Мир 01 сентября 2023, 22:37 Военные Польши назвали провокацией заявления о нарушении границы Белоруссии Военные Польши опровергли нарушение границы с Белоруссией РИА «Новости»

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В Вооруженных силах Польши опровергли заявление Минска о нарушении польским военным вертолетом белорусской границы. Представитель Оперативного командования ВС страны Яцек Горышевский назвал эту информацию провокацией со стороны Белоруссии. Его слова привел портал Wiadomosci.wp.pl.

«Информация, которую публикует белорусская сторона — это провокации и лживые обвинения. Из всех докладов и записей радиолокационных систем можно сделать вывод, что не было пересечения границы с нашей стороны», — сказал Горышевский.

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Белорусские пограничники 1 сентября сообщили о фиксации нарушения воздушного пространства Белоруссии со стороны Польши. Как указал пограничный комитет республики, это случилось в Берестовицком районе Гродненской области.

Госграницу, по их данным, пересек польский военный вертолет Ми-24. Он двигался на предельно малой высоте и влетел на глубину до 1200 метров на территорию Белоруссии. После этого вертолет вернулся обратно. Белорусская погранслужба проинформировала об этом польскую сторону.

Глава МИД Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава будет анализировать ситуацию. Он также отметил, что польская сторона «с осторожностью» относится к информации о нарушении вертолетом границы Белоруссии.