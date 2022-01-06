Военные покинули площадь в центре Алма-Аты, не оставив оцепления

Военнослужащие, прибывшие на площадь в центре Алма-Аты для подавления беспорядков, покинули ее. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik.

Отмечается, что военные не оставили никакого оцепления. На баррикадах на площади остаются еще несколько протестующих.

Также уточняется, что в Нур-Султане все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, начали открываться торговые центры.

Ранее стало известно, что военные на бронетехнике взяли в кольцо митингующих на площади, проходила информация о перестрелке между сторонами.