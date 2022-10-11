Военные показали, как работают «Буки» во время спецоперации | 360°

Мир 11 октября 2022, 12:26 Поделиться Telegram

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Viber Военные показали, как работают «Буки» во время спецоперации

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Ракетный комплекс «Бук» может поражать не только вертолеты и самолеты, но и беспилотные летательные аппараты, реактивные снаряды РСЗО «Град» и ракеты «Ураганов». Об этом сообщили военные телеканалу «Звезда».

По словам специалистов, расчету требуется всего четыре минуты, чтобы приготовить зенитный ракетный комплекс к отражению атаки с воздуха. Радиолокаторы засекают воздушную цель на высоте, удобной для ее устранения.

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Зенитчикам в зоне спецоперации удается сбивать как одиночные снаряды, так и целые пакеты. Огневая установка может ликвидировать воздушную цель на расстоянии до 30 километров.

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Зенитчики несут свое боевое дежурство круглосуточно, поражая любые воздушные цели с помощью «Буков».

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