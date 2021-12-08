Военные погибли во время учений бундесвера из-за столкновения техники

Двое военных бундесвера погибли 7 декабря из-за столкновения техники во время учений. Несчастный случай произошел в земле Нижняя Саксония.

«В результате трагичного несчастного случая на полигоне в Бергене погибли два военнослужащих», — такая запись появилась в профиле в Twitter сухопутной армии ФРГ.

Местное издание Welt уточнило, что в ходе обучения танк врезался во внедорожник, из-за чего двое солдат получили несовместимые с жизнью увечья. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила соболезнования родственникам и близким погибших воинов.

Армия бундесвера — это войска Федеративной Республики Германии, основанные спустя 10 лет после конца Второй мировой войны. Военную службу в Германии проходят все совершеннолетние граждане. Обязательный срок службы — шесть месяцев. Треть из них чаще всего по окончанию срока служения остается сверхурочно. Такие военные именуются призывниками-добровольцами.