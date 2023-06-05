Мир 05 июня 2023, 08:48 Военные подтвердили использование истребителя для перехвата бизнес-джета в США NORAD подтвердило привлечение F-16 для перехвата бизнес-джета над Вашингтоном United States Air Force / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Для перехвата бизнес-джета Cessna Citation в небе над Вашингтоном задействовали истребитель ВВС США F-16. Информация об этом появилась в Twitter североамериканского командования ПВО (NORAD).

В NORAD пояснили, что истребитель следовал со сверхзвуковой скоростью, из-за чего жители региона, возможно, могли услышать звуковой удар.

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«Также самолет использовал сигнальные ракеты, которые могли были быть видны населению», — уточнили в командовании.

Cessna Citation перехватили в 22:20 по местному времени (15:20 по московскому времени). Впоследствии самолет рухнул рядом с Национальным заповедником Джорджа Вашингтона. Военные пытались выйти на связь с пилотом, но безрезультатно.

По данным Reuters, воздушное судно следовало на автопилоте, поэтому не реагировало на предупредительные сигналы. Причиной падения стала не работа истребителей, уточнил источник агентства.

На месте крушения выживших не обнаружили.