Военные пенсионеры вышли протестовать, им ответили слезоточивым газом. Украину ждет новая революция?

Протесты военных пенсионеров не приведут к революции на Украине. Но серьезные волнения могут вспыхнуть осенью, когда ожидается очередное повышение тарифов. Такое мнение в беседе с «360» высказал украинский политолог Михаил Погребинский.

На протестную акцию в Киеве в среду вышли ветераны силовых структур. Они потребовали от властей перерасчета пенсий. Митингующие собрались у здания Верховной рады. Они попытались штурмовать парламент, в котором проходило заседание. Протестующие снесли ограждение и направились к дверям, но путь им преградили полицейские. Начались столкновения. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

Бывшие силовики недовольны из-за маленьких пенсий. Им обещали повышение, но этого так и не произошло. Погребинский отметил, что военные на Украине выходят на пенсию в 45 лет. Поэтому речь идет о вполне крепких мужчинах, а не о пожилых людях.

«Они не старички. Крепкие мужички. Они считают, что у них есть шанс таким образом выбить повышение пенсий. И может, это действительно шанс», — сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Политолог предрек рост протестных настроений в сентябре, когда на Украине могут снова повысить целый ряд тарифов для населения. Для многих жителей это уже сейчас неподъемные суммы. Погребинский отметил, что еще более сильное недовольство это может вызвать на фоне продажи украинских земель, которые к тому моменту уже наберут какие-то темпы.

«Люди начнут понимать, что их очень серьезно грабит нынешняя власть. И плюс к тому есть политические активы, активисты, которые будут это использовать, призывать людей к протестам. Поэтому мне кажется, что осенью могут быть серьезные протестные акции», — предрек эксперт.