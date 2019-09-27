Военные партнеры Вашингтона достигли успехов в приобретении С-400
«Фонд в защиту демократии», штаб-квартира которого находится в столице США, обнародовал инфографику о стремлении военных партнеров Вашингтона к приобретению российских систем С-400. Об этом сообщило РИА ФАН.
Обращает на себя внимание, что такие крупные партнеры Штатов по военно-техническому сотрудничеству, как Турция, Саудовская Аравия, Катар и Индия достигли заметных успехов в приобретении российским систем.
По данным информагентства, в 2017 году Анкара договорилась с Москвой о поставках комплексов С-400. Сумма сделки составила два с половиной миллиарда долларов. В середине сентября этого года второй этап поставок российских ЗРК в Турцию завершился.