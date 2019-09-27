Военные партнеры Вашингтона достигли успехов в приобретении С-400

Обращает на себя внимание, что такие крупные партнеры Штатов по военно-техническому сотрудничеству, как Турция, Саудовская Аравия, Катар и Индия достигли заметных успехов в приобретении российским систем.

По данным информагентства, в 2017 году Анкара договорилась с Москвой о поставках комплексов С-400. Сумма сделки составила два с половиной миллиарда долларов. В середине сентября этого года второй этап поставок российских ЗРК в Турцию завершился.