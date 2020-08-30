Военные отработали ликвидацию «условного противника», который вторгся с Запада — Минобороны Белоруссии
Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии 30 августа.
На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона. По замыслу, противник перешел государственную границу и направлялся к переправеМинистерство обороны Белоруссии
В первый день учений военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады вступили в борьбу с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями противника, которые расположились у государственной границы страны.
Учения проходят для подготовки и ведения специальных и оборонительных действий на Гродненском тактическом направлении. Военные отрабатывают обнаружение, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника. Для этого белорусская армия использует воздушных поисково-штурмовых групп сил специальных операций, которые работают совместно с танковыми и мотострелковыми подразделениями.
Кроме того, в ходе учений отработают оборонительный бой на двух направлениях. Комплексное тактическое учение Министерство обороны Белоруссии начало 28 августа недалеко от границы с Литвой. Ранее глава республики Александр Лукашенко не раз заявлял об угрозе внешнего вторжения стран, которые граничат с Белоруссией на западе. Президент не раз обвинял Польшу в том, что она претендует сделать Гродненскую область своей территорией. В Польше эти обвинения опровергли.