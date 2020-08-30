Белорусские военные отработали ликвидацию «условного противника», который вторгся в страну с Запада. В активную фазу вступило комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск на Гродненском направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Белоруссии 30 августа.

На второй день учения театр боевых действий переместился в район переправы через реку Неман, где заняла оборону танковая рота отдельного гвардейского танкового батальона. По замыслу, противник перешел государственную границу и направлялся к переправе Министерство обороны Белоруссии

В первый день учений военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады вступили в борьбу с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями противника, которые расположились у государственной границы страны.

Учения проходят для подготовки и ведения специальных и оборонительных действий на Гродненском тактическом направлении. Военные отрабатывают обнаружение, блокирование и уничтожение диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований противника. Для этого белорусская армия использует воздушных поисково-штурмовых групп сил специальных операций, которые работают совместно с танковыми и мотострелковыми подразделениями.

Кроме того, в ходе учений отработают оборонительный бой на двух направлениях. Комплексное тактическое учение Министерство обороны Белоруссии начало 28 августа недалеко от границы с Литвой. Ранее глава республики Александр Лукашенко не раз заявлял об угрозе внешнего вторжения стран, которые граничат с Белоруссией на западе. Президент не раз обвинял Польшу в том, что она претендует сделать Гродненскую область своей территорией. В Польше эти обвинения опровергли.