Мир 15 мая 2023, 07:17 Военные объекты Словакии начали модернизировать под расширение контингента НАТО Посол России Братчиков сказал, что Словакия готовится нарастить контингент НАТО Фото: Правительство США / Flickr

Читать 360tv в

Правительство Словакии в нарушение договоренностей с Россией поставило Украине истребители, вертолеты и системы ПВО, а также начало готовить свои военные объекты под наращивание контингента НАТО. Посол в Братиславе Игорь Братчиков рассказал об этом в интервью «Известиям».

Он напомнил, что словацкий кабмин открыто заявлял о готовности увеличить количество базирующихся на территории страны сил НАТО. Теперь там одновременно смогут находиться до трех тысяч военнослужащих альянса.

Реклама

«Под их присутствие проводится модернизация имеющихся военных объектов, их адаптация под новые виды вооружений и военной техники», — сказал посол России.

Власти Словакии также нарушили запрет на передачу вооружений третьим странам без разрешения производителя. По словам Игоря Братчикова, они снабдили украинскую армию 13 истребителями МиГ-29, 30 бронемашинами пехоты БМП-1, пятью вертолетами семейства Ми, системами ПВО «Куб» и С-300.

В сентябре в Словакии пройдут выборы, и правительство сможет возглавить партия SMER под руководством противника поддержки Украины, экс-премьера Роберта Фицо. Опрос показал, что его взгляды разделила половина избирателей.