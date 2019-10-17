Военные НАТО приехали на Украину
НАТО готовится развернуть плацдарм на территории Украины и уже открыл первые украинско-британские учения Warrior Watcher-2019. Об этом говорится в сообщении пресс-центра командования Военно-морских сил ВСУ, сообщил сайт «Утро.ру».
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Британские инструкторы уже прибыли в воинскую часть в Николаеве. Они делятся опытом работы «по стандартам НАТО».
Основная роль в маневрах отдается украинским морским пехотинцам. Однако к учениям присоединятся и ВВС Украины.
Учения продлятся девять дней. За это время военные двух стран будут оценивать риски защиты аэродромов, налаживать взаимодействие между ВСУ и подразделениями охраны Королевских Военно-Воздушных Сил Великобритании. Будет ли задействована авиация Англии, пока не известно.