Военные НАТО приехали на Украину

Норвегия отказалась разместить ракеты НАТО Подробнее

Британские инструкторы уже прибыли в воинскую часть в Николаеве. Они делятся опытом работы «по стандартам НАТО».

Основная роль в маневрах отдается украинским морским пехотинцам. Однако к учениям присоединятся и ВВС Украины.

Учения продлятся девять дней. За это время военные двух стран будут оценивать риски защиты аэродромов, налаживать взаимодействие между ВСУ и подразделениями охраны Королевских Военно-Воздушных Сил Великобритании. Будет ли задействована авиация Англии, пока не известно.