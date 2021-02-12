Военные Мьянмы помиловали свыше 23 тысяч заключенных

Военные, захватившие власть в Мьянме, помиловали более 23 тысяч осужденных за различные преступления. Заявление сделал главнокомандующий вооруженными силами страны старший генерал Мин Аун Хлайн. ТАСС процитировал его слова.

«Совет государственного управления, согласно конституции, издал указ об амнистии наказаний, полученных до 31 января 2021 года за любые правонарушения», — сказал он.

Среди помилованных 23 314 местных жителей и 55 граждан других стран. Военные приняли такое решение, чтобы сделать из заключенных порядочных и мирных жителей. Мьянма должна превратиться в новое демократическое государство с «миром, развитием и порядком», отметила «Русская планета».