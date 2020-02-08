Военные ЛНР погибли в ходе обстрела со стороны ВСУ

«Сегодня боевики 93 отдельной механизированной бригады ВСУ подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-миллиметра окраины населенного пункта Золотое-5 (под контролем ЛНР — ред.) и позиции Народной милиции ЛНР», — сообщил официальный представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Раненные сейчас находятся в больнице. По словам Осадчего, пока о них ничего не известно, информация уточняется. Он также добавил, что в ходе инцидента бойцы самопровозглашенной республики уничтожили украинский БПЛА, «с помощью которого украинские силовики корректировали артиллерийский огонь.

Ранее депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Валерий Скороходов прокомментировал агрессивную политику украинских властей и вероятный силовой сценарий возвращения Донбасса, указав, что действия Украины — «плевок в сторону Германии и Франции».