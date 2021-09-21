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    21 сентября 2021, 12:19

    Военные Латвии потеряли беспилотник во время учений

    Оксана Лавнюженко

    Латвийские военные во время учений Namejs потеряли беспилотник. Он может находиться между городами Резекне и Гулбене. О потере летательного аппарата рассказала представитель НВС Сандру Брале, написал ТАСС.

    Военные Латвии потеряли беспилотник во время учений

    Длина пропавшего беспилотника составляет один метр четыре сантиметра, а его масса — около шести килограммов. Дрон предназначен для поддержки военных миссий.

    Пока сложно сказать, где находится аппарат, потому что с него перестал поступать сигнал. Военные обратились за помощью к местным жителям, в особенности к грибникам и лесникам. Если вдруг им удастся наткнуться на неизвестный предмет, стоит сообщить об этом Национальным вооруженным силам.