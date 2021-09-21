Военные Латвии потеряли беспилотник во время учений

Латвийские военные во время учений Namejs потеряли беспилотник. Он может находиться между городами Резекне и Гулбене. О потере летательного аппарата рассказала представитель НВС Сандру Брале, написал ТАСС.

Длина пропавшего беспилотника составляет один метр четыре сантиметра, а его масса — около шести килограммов. Дрон предназначен для поддержки военных миссий.

Пока сложно сказать, где находится аппарат, потому что с него перестал поступать сигнал. Военные обратились за помощью к местным жителям, в особенности к грибникам и лесникам. Если вдруг им удастся наткнуться на неизвестный предмет, стоит сообщить об этом Национальным вооруженным силам.