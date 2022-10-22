Военные командиры США заявили, что отправят живую силу для ВСУ в случае эскалации конфликта | 360°

Мир 22 октября 2022, 10:08 Военные командиры США заявили, что отправят живую силу для ВСУ в случае эскалации конфликта Командиры 101-й дивизии ВДВ США сказали, что помогут ВСУ при эскалации конфликта

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Командиры 101-й воздушно-десантной дивизии армии США «Кричащие орлы» заявили, что лично поедут на Украину в случае эскалации конфликта в регионе. Их слова привели журналисты издания CBS News.

Сами военнослужащие высокого ранга отметили, что их подразделение уже находится в Румынии. Туда их направили для защиты территории НАТО.

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По словам командиров, в случае необходимости «Кричащие орлы» готовы перейти на территорию соседствующей с Румынией Украины. На этот маневр они пойдут, если станет известно о военной эскалации в регионе. Также поводом для прибытия подразделения на Украину станет атака на НАТО.

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Дивизия «Кричащие орлы» считается элитным войсковым формированием. Состоящие в нем военнослужащие натренированы оперативному развертыванию сил на любом поле боя. На это им нужно всего несколько часов. При этом текущая деятельность дивизии пройдет в нескольких километрах от границы между Румынией и Украиной.