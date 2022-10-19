Военные КНДР провели артиллерийские стрельбы после учений Южной Кореи | 360°

Мир 19 октября 2022, 07:41 Военные КНДР провели артиллерийские стрельбы после учений Южной Кореи ЦТАК: КНДР провела артиллерийские стрельбы в ответ на аналогичные меры Южной Кореи Flickr

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Военные Северной Кореи устроили артиллерийские стрельбы в ответ на учения в Южной Корее. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи, сославшись на Генштаб Корейской народной армии.

Соответствующий приказ отдали для того, чтобы «сделать еще одно серьезное предупреждение» и «в качестве контрмеры фронтовым частям армии на западе и востоке». Предупредительный обстрел совершили в сторону Японского и Желтого морей.

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Генштаб констатировал ухудшение ситуации на Корейском полуострове из-за «повторяющихся военных провокаций противников». Накануне, 18 октября, военные Южной Кореи выпустили десятки снарядов из реактивных систем залпового огня в Канвондо.

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«Противники должны немедленно остановить бездумные провокации, вызывающие эскалацию военной напряженности в пограничных районах», — отмечается в заявлении штаба.

В Северной Корее сочли, что южнокорейские учения «Хогук» направлены против нее.