Мир 05 июля 2023, 07:41 Военные Китая предупредили об опасности помощи Тайваню со стороны США Минобороны Китая: поставки оружия из США превратят Тайвань в пороховую бочку РИА «Новости»

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США грубо вмешались во внутренние дела Китая, наладив поставки оружия Тайваню. Из-за такой военной помощи остров превратится в пороховую бочку, заявил представитель Минобороны КНР Тан Кефей.

Журналист спросил его, как Китай отнесся к решению США продать Тайваню боеприпасы и оружие на 440 миллионов долларов. КНР, по словам представителя ведомства, выступила против этого шага и официально выразила американцам протест. Тан Кефей заявил, что Белый дом проигнорировал опасения Китая, вмешался в его внутренние дела и спровоцировал еще большую напряженность в Тайваньском проливе.

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«Это равносильно ускорению превращения Тайваня в пороховую бочку и толканию тайваньского народа в пучину катастрофы», — сказал он.

Тан Кефей призвал США прекратить поставки оружия, соблюсти принцип одного Китая и исполнить положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Белый дом рассчитывает на мирное разрешение ситуации в Тайваньском проливе и не намерен конфликтовать с Китаем.