Военные Киргизии и Таджикистана открыли огонь на границе. Трое погибли

В ходе перестрелки на границе между Таджикистаном и Киргизией погибли трое военных. Еще восемь человек получили ранения. Причиной стали строительные работы на пограничной территории.

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Все произошло вечером в понедельник на спортивной площадке. Душанбе утверждает, что причиной конфликта стали работы киргизов. В Бишкеке же уверены, что виновата противоположная сторона. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы».

«Комендант пограничник джамоата Овчи-Калача подполковник Рустам Убайдуллоев, рядовые Рамазон Исломов и Гиесидин Суванов погибли в ходе боестолкновения с пограничниками Киргизии», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Таджикистана.

По утверждению таджикских властей, киргизы «действовали вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях». На месте находились около 250-300 военных из Киргизстана.

В свою очередь пресс-служба Государственной пограничной службы Киргизии заявила, что пограничники Таджикистана в агрессивной форме потребовали у киргиза прекратить строительство забора. После этого словесная перепалка переросла в перестрелку.

Как сообщил Sputnik-Кыргыстан, 17 сентября пройдет встреча глав погранслужб двух стран, а также представителей местных органов власти Таджикистана и Киргизии.