  • Военные Киргизии и Таджикистана открыли огонь на границе. Трое погибли

    17 сентября 2019, 08:20

    Наза Салех Захи

    В ходе перестрелки на границе между Таджикистаном и Киргизией погибли трое военных. Еще восемь человек получили ранения. Причиной стали строительные работы на пограничной территории.
    Военные Киргизии и Таджикистана открыли огонь на границе. Трое погибли

    Суд Киргизии признал задержание экс-президента страны Атамбаева законным

    Подробнее

    Все произошло вечером в понедельник на спортивной площадке. Душанбе утверждает, что причиной конфликта стали работы киргизов. В Бишкеке же уверены, что виновата противоположная сторона. Об этом сообщила радиостанция «Эхо Москвы».

    «Комендант пограничник джамоата Овчи-Калача подполковник Рустам Убайдуллоев, рядовые Рамазон Исломов и Гиесидин Суванов погибли в ходе боестолкновения с пограничниками Киргизии», — сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Таджикистана.

    По утверждению таджикских властей, киргизы «действовали вопреки двусторонним соглашениям, которые определяют делимитацию границы на спорных территориях». На месте находились около 250-300 военных из Киргизстана.

    В свою очередь пресс-служба Государственной пограничной службы Киргизии заявила, что пограничники Таджикистана в агрессивной форме потребовали у киргиза прекратить строительство забора. После этого словесная перепалка переросла в перестрелку.

    Как сообщил Sputnik-Кыргыстан, 17 сентября пройдет встреча глав погранслужб двух стран, а также представителей местных органов власти Таджикистана и Киргизии.