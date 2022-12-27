Мир 27 декабря 2022, 13:22 Военные Южной Кореи попросили прощения за то, что не смогли сбить все беспилотники из КНДР ВС Южной Кореи: военные страны извинились за несбитые беспилотники из КНДР Unsplash

Читать 360tv в

Южнокорейские военные извинились перед соотечественниками за то, что у них не получилось сбить все беспилотники КНДР, нарушившие воздушное пространство республики. Об этом заявил Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, написало агентство «Ренхап».

«Мы сожалеем, что хотя наши военные засекли эти беспилотники и отследили их полет, они не смогли их уничтожить», — сказано в заявлении Объединенного комитета.

Реклама

Военное руководство признало, что рядовые солдаты были не готовы противостоять угрозам со стороны северокорейских дронов. Однако комитет пообещал развернуть силы для обнаружения и поражения БПЛА, сформировать в ближайшее время подразделение своих беспилотников для разведки и наблюдения за противоборствующей стороной.

Реклама

Северная Корея 26 декабря отправила пять беспилотников через демаркационную линию в соседнюю страну. Один из дронов смог пролететь над Сеулом, уточнил «Интерфакс». Южнокорейские военнослужащие сделали около 100 выстрелов по дронам.