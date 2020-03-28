Военные из России продезинфицировали вторую больницу в Италии

В итальянской провинции Ломбардия, больше других пострадавшей от коронавируса, российские военные расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции провели обработку уже второй больницы.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщило РИА «Новости».

«Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей „Каса Рипозо“ в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений», — говорится в сообщении. Спецреагентом были обработаны и подступы к пансионату.

Ранее военные РФ также продезинфицировали пансионат для пожилых людей «Мартино Занки». Они обработали около двух тысяч квадратных метров — жилые помещения и подъездные дороги.

Российское военное ведомство сообщило, что специалисты проведут рекогносцировку еще двух лечебных заведений.

Российские медики и военные после прибытия в Бергамо сформировали врачебно-сестринские бригады, которые будут работать со своими итальянскими коллегами в 65 пансионатах.