Военные из России продезинфицировали вторую больницу в Италии
Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщило РИА «Новости».
«Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей „Каса Рипозо“ в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений», — говорится в сообщении. Спецреагентом были обработаны и подступы к пансионату.
Ранее военные РФ также продезинфицировали пансионат для пожилых людей «Мартино Занки». Они обработали около двух тысяч квадратных метров — жилые помещения и подъездные дороги.
Российское военное ведомство сообщило, что специалисты проведут рекогносцировку еще двух лечебных заведений.
Российские медики и военные после прибытия в Бергамо сформировали врачебно-сестринские бригады, которые будут работать со своими итальянскими коллегами в 65 пансионатах.