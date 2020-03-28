    28 марта 2020, 05:47

    Военные из России продезинфицировали вторую больницу в Италии

    Анастасия Кукова

    В итальянской провинции Ломбардия, больше других пострадавшей от коронавируса, российские военные расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции провели обработку уже второй больницы.
    Военные из России продезинфицировали вторую больницу в Италии

    Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщило РИА «Новости».

    «Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей „Каса Рипозо“ в городе Немуро. Всего было продезинфицировано свыше 1500 квадратных метров внутренних помещений», — говорится в сообщении. Спецреагентом были обработаны и подступы к пансионату.

    Ранее военные РФ также продезинфицировали пансионат для пожилых людей «Мартино Занки». Они обработали около двух тысяч квадратных метров — жилые помещения и подъездные дороги.

    Российское военное ведомство сообщило, что специалисты проведут рекогносцировку еще двух лечебных заведений.

    Российские медики и военные после прибытия в Бергамо сформировали врачебно-сестринские бригады, которые будут работать со своими итальянскими коллегами в 65 пансионатах.