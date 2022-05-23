Военные из Новой Зеландии обучат украинских солдат в Великобритании

Новая Зеландия отправит в Великобританию 30 военнослужащих. Там они будут обучать солдат с Украины пользоваться легким артиллерийским орудием L119. Данную информацию подтвердила новозеландский премьер-министр Джасинда Ардерн.

«Солдаты будут размещены в Великобритании до конца июля. Конкретная цель в том, чтобы помочь подготовить их к использованию особого типа артиллерии, с которым хорошо знакомы новозеландцы», — рассказала Ардерн после совещания Кабинета министров. Ее процитировало 1News.

Она обратила внимание на то, что пушки L119 используют всего несколько государств. По ее словам, Новую Зеландию попросили специально дать тренировочную команду для этих целей. Премьер добавила, что военные останутся в Соединенном Королевстве до конца обучения, но при этом ни при каких обстоятельствах не поедут на Украину.

Начальник штаба Вооруженных сил Новой Зеландии маршал авиации Кевин Шорт отметил, что обучить использованию легких пушек нужно порядка 230 солдат. Подготовка занимает около недели, но необходимо выделить время для тестирования и привыкания солдат к действиям на поле боя.