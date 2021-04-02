Военные из ДНР озвучили самую большую проблему армии Украины

Главной проблемой армии Украины являются вышедшие сроки хранения боевых комплектов. При случае это могло бы привести к большой доле дезертирства среди солдат ВСУ, рассказалдепутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Бердичевский.

«Вооружение у армии Украины устаревшее, сроки хранения боекомплектов истекли», — привело слова Бердичевского РИА «Новости». Депутат посчитал, что с такой проблемой может столнкнуться Украина, если надумает захватить самопровозглашенные ДНР и ЛНР, добавило ИА URA.RU.