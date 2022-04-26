Военные инженеры РФ рассказали о восстановлении оросительной системы на юге Украины

Российские военные инженеры рассказали о проведении восстановительных работ сети водоотводящих каналов на юге Украине. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

По их словам, вся система питается от главной Северо-Крымской артерии, однако есть участки, куда вода до сих пор так и не дошла. Инженерам пришлось по всему руслу сооружать новые затворы, которые будут управлять потоками воды в будущем.

За время осушения канала степные участки Херсонской области на границе с Крымом оказались обезвожены. Сейчас задача военных инженеров состоит в том, чтобы была налажена работа механизмов оросительной системы полностью.

До тех пор, пока все заслонки и подъемные механизмы не будут починены, регулировка уровня воды на юге будет происходить вручную, добавили специалисты.