Мир 30 августа 2023, 07:49 Военные Габона заявили о роспуске институтов власти AFP: военные Габона заявили о намерении распустить институтов власти Pxhere

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Военное руководство в Габоне сообщило по местному телевидению, что отменяет все результаты выборов и распускает институты власти. Об этом написало агентство AFP.

Военные заявили, что «покончат с действующим режимом». Агентство добавило, что сейчас в столице страны — Либревиле — идет перестрелка. Противоборствующие стороны используют автоматическое оружие.

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Ситуация в стране накалилась на прошлой неделе на фоне президентских выборов, там ввели комендантский час. Людям запретили использовать интернет. Али Бонго Ондимба, который занимает пост главы государства с 2009 года, вновь смог переизбраться.

Габонские власти на следующий день после выборов п риостановили в стране вещание французских СМИ. В частности, там перестали работать телеканал France24 и радиостанция RFI (Radio France Internationale).