Военные Франции привязали сослуживца к мишени на стрельбище

Сослуживцы привязали военнослужащего ВВС Франции к мишени, когда истребители вели учебную стрельбу на Корсике. Об этом сообщила газета Ouest-France.

Такой обряд посвящения произошел в марте 2019 года, но информация о нем поступила только сейчас.

По словам адвоката потерпевшего Фредерика Берна, по прилете в город Оранж сослуживцы надели на голову военнослужащего мешок, связали его и закинули в кузов пикапа. Солдаты доехали до авиабазы, там они примотали потерпевшего к столбу с мишенью и оставили стоять одного. Следующие 20 минут военнослужащий слышал, как вокруг него летают самолеты и проходит боевая стрельба.

Подзащитный получил психологическую травму, которая мучает его даже через два года, заявил юрист. По этой причине молодой человек решил подать в суд в Марселе иск против сослуживцев.

В отношении виновников уже были применены дисциплинарные взыскания, сообщил пресс-секретарь ВВС Франции полковник Стефан Спет.

Ранее в Эстонии начались крупнейшие за 25 лет учения США в Европе. Defender Europe стартовали вечером 5 мая на Центральном полигоне Сил обороны Эстонии. Уже прошли боевые стрельбы систем залпового огня.