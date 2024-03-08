Мир 08 марта 2024, 21:57 Военные Франции начали подготовку к высокоинтенсивному конфликту Полковник Дени: армия Франции готовится к высокоинтенсивному конфликту Freepik

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Французские войска начали подготовку к высокоинтенсивному военному конфликту в условиях, приближенных к реальности. Об этом заявил изданию Politico руководитель Центра боевой подготовки (CENTAC) полковник Аксель Дени.

По его словам, современный мир не отличается дружелюбием, он нестабилен и полон опасностей.

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«Мы готовимся к культуре бдительности, готовности <…> CENTAC — единственное место (во Франции), где можно увидеть, что такое война», — подчеркнул военный.

По данным издания, на полигоне, площадь которого составляет 120 квадратных километров, совместные учения проводят пехота, бронетехника, артиллерия и инженерные войска.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон скорректировал свои слова о возможности отправки европейских военных на Украину, заявив, что «не исключать чего-то — не означает делать это». До этого он допустил, что страна может ввести свои войска на Украину, если российская армия продвинется в сторону Одессы или Киева.