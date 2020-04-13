Военные эксперты объяснили «пиратские планы» американских ветеранов ВМФ
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко посчитал нелогичным план США, поскольку каперские свидетельства разрешали захватывать корабли неприятеля во времена парусного флота. По мнению эксперта, в наши дни представлять военные атаки с захватом корабля, по сути, пиратство, — это глупо.
«Это очевидная глупость. Вооруженную борьбу ведут государства, а пиратство — вне закона. Но если американцы хотят, чтобы их вешали на реях, как это делали с пиратами, когда те захватывали в плен корабли, то ради бога», — отметил Коротченко.
По его мнению, это не сработает ни против Китая, ни против России, так как обе страны имеют ядерное оружие и серьезный военно-морской флот.
«Америка и пиратство, и индейцев искоренила, и рабов ловила и использовала. Мы знаем историю США, она грязная и кровавая. Но в 21 веке такие призывы свидетельствуют о слабоумии или абсолютной некомпетентности. Очевидная деградация американской военно-морской мысли», — добавил Игорь Коротченко.
Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский уточнил, что материал написали известные ветераны военно-морских сил США. Они оценивали проблему роста флота Китая темпами, превышающими наращивание флота США.
«Авторы рассматривают судостроительную программу США, указывают на некоторые недостатки. И в шутливой форме говорят о том, что раз не могут построить современный флот, способный противостоять китайскому, нужно возвращаться к практике выдачи каперских свидетельств. Это ирония», — пояснил Мураховский.