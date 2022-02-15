Военные ДНР заявили о нарушении режима прекращения огня со стороны ВСУ

Украинские военные в течение вторника, 15 февраля, один раз нарушили режим прекращения огня, проведя обстрел из гранатометов в направлении населенного пункта Зинченко на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Как пояснили в ведомстве, в 19:02 по московскому времени вооруженные формирования Украины три раза выпустили три снаряда из ручного противотанкового гранатомета. Обстрел велся из подконтрольного Киеву села Водяное к востоку от Мариуполя.

По данным на вторник, 15 февраля, это единственное нарушение режима прекращения огня украинскими военными. Сутками ранее территория самопровозглашенной Донецкой народной республики подвергалась обстрелам с подконтрольной Киеву стороны четыре раза.

В конце декабря 2021 года участники Трехсторонней контактной группы договорились вернуться к выполнению обязательств о прекращении боевых действий на линии соприкосновения и отведения тяжелых видов вооружения от близких населенных пунктов.

Новое соглашение продержалось чуть более месяца. В начале февраля украинские военные начали стягивать дополнительные силы, а 5 февраля ВСУ произвели прицельный огонь из гранатометов по населенным пунктам самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Снаряды поразили село Сосновское в Новоазовском районе, а также село Октябрь на юге республики.