Военные ДНР уничтожили ракетой грузовик ВСУ с украинскими силовиками

Военнослужащие Донецкой Народной Республики запустили управляемую ракету, уничтожив грузовик ВСУ с личным составом. Видео с пуском ракеты опубликовал в Telegram-канале первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Ополченцы ДНР уничтожили грузовик ВСУ с украинскими военными 7 апреля. Это произошло в районе населенного пункта Новоселовка на горловском направлении.

По украинскому военному грузовику запустили противотанковую управляемую ракету. Этот момент засняли на видео, которое выложил Безсонов.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее предрек массовые жертвы среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры из-за того, что украинские власти разрешили добровольцам территориальной обороны применять артиллерию и ракеты, в том числе неуправляемые. Люди уже боятся выходить из домов, в которых еще недавно чувствовали себя относительно безопасно.

Сегодня утром украинские боевики открыли огонь по нескольким населенным пунктам в ДНР.